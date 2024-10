Um homem de 30 anos morreu após uma violenta batida em dois postes na noite dessa segunda-feira (30/9), em Uberlândia. Moradores de casas vizinhas ao local da batida e comerciantes ficaram sem energia elétrica e internet até o fim da manhã desta terça-feira (1º/10). A colisão foi tão forte que arrancou os postes.

Ainda não se sabe o que causou o acidente mas, aparentemente, não houve tentativa de frenagem. O condutor ia pela avenida Comendador Alexandrino Garcia quando perdeu o controle na esquina com a rua Claudemir José da Silva, no bairro Marta Helena. Segundo testemunhas, o veículo estaria em alta velocidade.

O carro bateu ao mesmo tempo em um poste de iluminação pública e na estrutura do semáforo no local, arrancando-os do chão. O poste de concreto se partiu em pelo menos 4 partes. O carro ainda avançou contra a porta de uma loja.

O motorista foi encontrado caído à frente do carro, com ferimento na cabeça. Pela posição, ele foi arremessado pelo pára-brisa do carro com o impacto da batida. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local ele já estava morto.

A Polícia Militar informou que o veículo não foi perseguido e que não havia chamado contra ele. Ainda assim foi descoberto que o carro estava com documentação irregular desde 2018 e que o condutor portava uma porção de maconha.

Testemunhas contaram ter visto o carro já em alta velocidade passando por vários cruzamentos na avenida. O caso ainda é investigado.