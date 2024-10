Sessenta e seis cidades das regiões Sul, Sudoeste e Zona da Mata de Minas Gerais (veja lista abaixo) podem enfrentar vendaval nesta quarta-feira (2/10). De acordo com o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos podem chegar a 60 km/h, o que configura o aviso amarelo, quando há baixo risco de queda de galhos de árvores.



A recomendação é que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades de MG sob alerta



Aiuruoca

Alagoa

Arantina

Baependi

Belmiro Braga

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Carmo de Minas

Carvalhos

Caxambu

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Gonçalves

Inconfidentes

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Juiz de Fora

Liberdade

Lima Duarte

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alegre

Pouso Alto

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Lourenço

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz