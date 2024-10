Veja a lista de bets autorizadas pelo governo a operar no Brasil

O Ministério da Fazenda divulgou na noite dessa nesta terça-feira (1º/10) a lista das empresas de apostas de quota fixa on-line, as chamadas "bets”, autorizadas a operar no Brasil até dezembro deste ano. Na lista nacional constam 193 sites ligados a 89 empresas. Já na lista estadual são seis empresas com respectivamente seis bets, cinco registradas no Paraná e uma no Maranhão.

O número não é definitivo, o levantamento inclui todas as empresas que deram início ao pedido de autorização, mas algumas seguem em análise. Os sites que não estão na lista divulgada pela Fazenda não podem mais oferecer apostas, em âmbito nacional.



As plataformas consideradas irregulares permanecerão no ar pelos nos próximos dez dias, somente para facilitar o pedido de devolução, pelos apostadores, do dinheiro que está depositado em seus nomes junto a essas empresas. A partir do dia 11 de outubro, esses sites começarão a ser derrubados, com auxílio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



“Antes disso, ainda este ano, as primeiras empresas definitivamente aprovadas terão que pagar a outorga de R$ 30 milhões para começar a funcionar e, a partir de janeiro, precisarão cumprir todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras. No próximo ano, as empresas definitivamente autorizadas passarão a utilizar obrigatoriamente sites com a extensão bet.br.”, informou a pasta.



