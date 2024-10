Israel x Irã: petróleo dispara no mercado internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços do petróleo registraram forte alta no mercado internacional nesta terça-feira (1°), em meio à escalada de conflitos no Oriente Médio.

Às 14h50, o barril do tipo Brent, referência no exterior, avançava 3,33%, cotado a US$ 70,44. Já o WTI, padrão dos Estados Unidos, subia 3,49%, a US$ 70,55.

O Irã iniciou um ataque contra Israel às 14h (horário de Brasília) desta terça, horas após os EUA alertarem que a ofensiva era iminente. Ao menos cem mísseis foram lançados contra o Estado judeu em resposta aos ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano, segundo a imprensa local.

Assim que foi confirmado o ataque, as cotações do petróleo chegaram a bater 5% de alta, devido a temores de uma redução da oferta da commodity.

Na Bolsa brasileira, Petrobras e pares do setor se beneficiavam da disparada. A estatal tinha ganhos de quase 4% no Ibovespa.