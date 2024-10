A Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH) informa que no dia 6 de outubro, domingo, data em que será realizada a eleição municipal, não é considerado feriado

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) divulgou nesta quarta-feira (2/10) informações sobre o funcionamento do comércio na capital no dia das eleições municipais. Segundo a CDL, essa data não será considerada feriado, permitindo assim a utilização da mão de obra dos funcionários.

A organização enfatiza a obrigação dos empregadores em garantir que seus empregados possam exercer seu direito ao voto, uma vez que a participação nas eleições é obrigatória. Além disso, caso haja empregados convocados para auxiliar a Justiça Eleitoral, deverão ser dispensados do trabalho com a apresentação de uma declaração oficial do órgão competente, sem impacto nos salários ou benefícios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os trabalhadores que atuarem no dia das eleições terão direito a uma folga em dobro pelos dias dedicados a essa função, incluindo o dia do treinamento.