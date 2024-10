Uma mulher de 53 anos acusada de racismo contra vizinhos no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira virou ré.





O caso de racismo aconteceu em abril deste ano e mostramos aqui no EM. Na ocasião, Felipe Alves, 26, e Fernanda Santos, 24, flagraram a mulher cometendo injúria racial contra eles. Algo que já vinha acontecendo há tempos.





"Mudei no dia 29 [de março de 2024] e no dia 30 a gente passou a receber ataques racistas. Chegamos ao ponto de não ter condição de receber pessoas na casa", relatou ele, em entrevista ao EM à época.





Por causa dos insultos, eles abriram um Boletim de Ocorrências, em que relataram as injúrias. A mulher teria feito ameaças ao dizer que ia "matar um por um". "Macacos pretos, favelados, micos comedores de lixo. O prédio não é lugar para esse tipo de gente morar", declarou a mulher, segundo o relato policial. Os próprios militares notificaram que chegaram a ouvir insultos raciais assim que chegaram ao local.





A mulher de 53 anos foi presa, mas liberada em poucos dias. No entanto, ela precisa usar tornozeleira eletrônica desde então. Procurada, a defesa da acusada informou que estava analisando a melhor forma de se posicionar.





A advogada de defesa do casal, Carina Dantas, comemorou a decisão da Justiça e prometeu trabalhar pela condenação da vizinha. "Nesse primeiro momento o processo terá a citação da defesa dela para que se apresente. Depois, o Ministério público e os assistentes de acusação que somos nós vamos seguir com os requisitos do processo criminal para que ela seja condenada", declarou.

Se condenada, a vizinha pode pegar de dois a cinco anos de prisão, além de pagamento de multa.