O vereador Bruninho Queiroz (Republicanos), candidato à reeleição na Câmara Municipal de Luz, na Região Central de Minas, morreu em um acidente de trânsito na BR-262 na tarde desta quarta-feira (2/10). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital do município.

Segundo informações passadas para os militares, o acidente, que envolveu a colisão frontal entre dois carros de passeio, teria sido causado por uma ultrapassagem proibida em faixa contínua.

Equipes da concessionaria Triunfo, que administra o trecho, do Samu e dos militares realizaram manobras de ressuscitação no vereador por cerca de uma hora após ele ter tido uma parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu e morreu ainda no local do acidente.

Bruno Andrade Batista Queiroz, de 27 anos, conhecido como Bruninho Queiroz, estava no seu segundo mandato como vereador de Luz, após ser eleito nos pleitos de 2016 e 2020, e tentava sua terceira eleição consecutiva. Nas redes sociais, amigos e eleitores deixaram mensagens com desejos de "descanse em paz" e prestaram sentimentos à família do político.

"É uma perda inestimável. É um político novo com muita garra, muita determinação, que tinha a política no sangue, e sabíamos que seria político em várias outras esferas da política nacional. Mas esse acidente, infelizmente, ceifou a vida dele", lamentou Simone Silva (PP), presidente da Câmara Municipal de Luz.