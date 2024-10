Preso o último suspeito de integrar um grupo responsável pelo assassinato de quatro pessoas. São três casos distintos, o primeiro em Esmeraldas, em abril de 2022, e segundo no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, em junho de 2023, e o terceiro, com dois mortos, em setembro de 2023, no Bairro São Marcos, em Belo Horizonte.





Segundo a delegada Mônica Perpétuo Carlos, a motivação dos assassinatos foi o tráfico de drogas. O primeiro a ser morto foi um homem que era primo do responsável pela segunda morte e que também acabou morto. Esse primeiro assassinato ocorreu em Esmeraldas.





O responsável pela segunda morte, um homem identificado pelo nome de Iago, mas que tinha o apelido de “Pau”, era primo da primeira vítima morta em Esmeraldas.





“Pau”, segundo ela seria o autor do assassinato de Samuel Medeiros, ocorrido em junho de 2023, no Bairro São Benedito. A partir daí, "Pau” passou a ser carta marcada pelo grupo de traficantes que dominam as vendas de drogas no Bairro São Benedito.





Em setembro de 2023, Iago, como era conhecido no São Marcos, ou “Pau”, o nome usado no tráfico, fazia um churrasco para uns amigos, na porta de sua casa, no Bairro São Marcos.





Foi quando parou um carro prata e lá de dentro saíram três homens, atirando. “Pau” foi atingido e morreu, assim como um inocente, Cristiano, que foi atingido quando tentou correr do local. Outras três pessoas ficaram feridas. Foram vítimas de tentativa de homicídio.





Prisões e mais crimes





Dois dos envolvidos no último crime já tinham sido presos. Restavam, então, dois comparsas. Um deles, era trabalhador, um vigilante, registrado numa empresa de Santa Luzia. Ao ser procurado pela Polícia Civil, apresentou um álibi que afastou, pelo menos temporariamente, as suspeitas sobre ele: o cartão de ponto, que atestava que ele estava no serviço, no momento em que o crime ocorreu.





O quarto integrante estava foragido, no Rio de Janeiro. Este homem acabou morrendo. Ele estava envolvido num acidente em que dois policiais morreram durante uma perseguição, na Linha Vermelha. O carro perseguido era onde estava esse suspeito, que acabou morto.

E foi justamente o vigilante, que foi preso agora. Segundo a delegada, a polícia obteve provas de que ele, apesar de ter batido o ponto no emprego, teria se ausentado do local no período em que aconteceu o duplo assassinato. “Diante das provas obtidas, pudemos efetuar a prisão”, diz a delegada Mônica.