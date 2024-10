Um idoso provocou um incêndio em sua residência ao testar se havia vazamento no botijão de gás utilizando um isqueiro, neste sábado (5/10), em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. Ninguém se feriu.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por volta das 8h30, o homem, sentindo cheiro de gás, teria ligado um isqueiro e iniciado as chamas que consumiram a casa onde mora com a esposa. O filho e um vizinho combateram o incêndio com mangueiras de jardim.





As chamas atingiram a cozinha da residência, que era coberta com uma estrutura metálica, laje de isopor e forro em PVC. O fogo provocou trincas nas vigas de sustentação da laje, danificando toda a rede elétrica, a pintura e as cerâmicas do cômodo.





O CBMMG orientou o casal de idosos e o filho para que não ficassem em casa neste sábado, devido à forte contaminação pelos produtos da combustão, além do risco de desabamento.





