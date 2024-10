Todas as linhas de ônibus de BH terão gratuidade neste domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais

As linhas de ônibus que circulam em BH apenas nos dias úteis também funcionarão neste domingo (6/10) devido ao primeiro turno das eleições municipais. As viagens serão gratuitas durante todo o dia, da meia-noite até as 23h59.





A gratuidade será válida para todas as linhas, incluindo as convencionais, as do Move e as suplementares. O serviço vai manter os atendimentos típicos dos domingos, que incluem ônibus para o Zoológico e o Parque das Mangabeiras.





Caso haja segundo turno, a isenção voltará a ocorrer no dia 27 de outubro, data do pleito.





A isenção da tarifa no transporte público coletivo de passageiros da capital em dia de eleição é uma medida prevista na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e pela Resolução 23.736/2024, do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a BHTrans, a medida visa facilitar o acesso ao transporte público e o deslocamento dos eleitores nos dias das eleições.





Cartazes foram afixados dentro dos ônibus e nas estações de integração e transferência para informar os passageiros sobre a gratuidade no dia da eleição. Esse material traz um QR Code, que permite ao usuário acessar os quadros de horários no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.