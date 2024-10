Policiais da Delegacia de Homicídios de Vespasiano aguardam a conclusão do laudo de corpo de delito do menino Bernardo Araújo Ribeiro, de 13 anos, encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no Bairro Jardim Guanabara, na Região Norte de Belo Horizonte, para dar prosseguimento às investigações.





A mãe de Bernardo, Heddy Lamar de Araújo, também morreu. O corpo dela foi encontrado no dia 25 de setembro, por um casal de idosos que subia o Monte das Orações, em Vespasiano, com marcas de violência na cabeça e nuca, além de ferimentos nas mãos.





O homicídio da mulher já era investigado pelos policias de Vespasiano e a identificação do corpo dela, através da digital de sua carteira de identidade, foi que possibilitou a descoberta da morte do adolescente, que filho de Heddy e autista. Os dois corpos permanecem no Instituto Médico Legal (IML).





Homenagem





Na tarde de sexta-feira a rotina da Escola Tancredo Neves, no Bairro Tupi, região Norte de Belo Horizonte, foi alterada por causa de uma homenagem a Bernardo.





O adolescente estudava na escola e era adorado pelos colegas e professores. Antes do início da aula, todos os alunos foram para o pátio da escola, rezaram uma “Ave Maria” e um “Pai nosso” e bateram palmas chamando pelo nome de Bernardo.





O momento foi divulgado em uma rede social junto à mensagem “Descanse em paz, Bezinho. Você vai fazer falta por aqui”.