Um lobo-guará foi flagrado transitando em cima de telhados de casas do Bairro Francisco Silva Tiago, na cidade de Laranjal, na Zona da Mata mineira. A situação aconteceu nessa quinta-feira (3/10), por volta das 7h20.





O resgate do animal foi realizado em ação conjunta da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). De acordo com os militares, a captura do lobo-guará foi difícil, já que o animal estava em estado de estresse.





A equipe conseguiu imobilizar o animal de forma segura, com o uso de cordas e equipamentos adequados. Encontrado, foi constatado que o lobo-guará estava saudável e sem ferimentos.

Depois de capturado, o animal foi levado e solto na Área de Preservação Florestal UHE Barra do Braúna.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice