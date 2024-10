Tiro ecoaram no Bairro Grã Duquesa, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, e chamaram a atenção. Alguns deles atingiram o portão de uma casa, na Rua Espanha. A Polícia Militar foi acionada. Esse foi o começo de uma operação, que culminou com a prisão de dois traficantes, de 21 e 29 anos, e a apreensão de grande quantidade de drogas.





O fato ocorreu nesta quinta-feira (3/10) à noite. Quando a PM chegou ao local, transeuntes informaram que dois homens estariam escondidos dentro de um imóvel em construção.





Ao fazer uma busca no local, com o auxílio de cães farejadores, os policiais detectaram que ali era usado como ponto de venda de drogas. Lá dentro, 42 invólucros pequenos com cocaína, nove buchas de maconha, duas balanças grandes, uma réplica de pistola, um caderno com anotações, dois frascos de testosterona, um pote de ácido bórico , duas ampolas de Hypocaína, um frasco de éter , três celulares, um notebook, além de vários sacos para embalar drogas.

Os autores dos disparos não foram localizados, mas um veículo suspeito foi identificado por câmeras de segurança. Seus dois ocupantes, que seriam os traficantes, foram presos. Eles foram levados para o sistema prisional.





A Polícia Civil dá prosseguimento às investigações, tentando descobrir mais integrantes do grupo e a origem da droga.

