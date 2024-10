Cães, gatos, cacatuas e outros bichos de estimação já podem ir se preparando. Nesta sexta-feira (4/10), dia de São Francisco de Assis, haverá a tradicional bênção aos animais, a partir das 18h, na Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte. O templo da década de 1940, ícone do Conjunto Moderno, tem hoje o nome de Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis da Pampulha.

De acordo com a Arquidiocese de BH, haverá atividades durante todo o dia. Na programação, estão visitas temáticas inspiradas na encíclica "Laudato Si'", do papa Francisco, que reflete sobre a importância do cuidado com a natureza e as criações, oração do Terço Mariano, bênção aos animais e missa.

Também em Santa Luzia, na Grande BH, os animais de estimação serão abençoados no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico. Segundo o reitor e pároco, padre Felipe Lemos de Queirós, as pessoas poderão levar os "pets" às 10h e às 17h, no adro da igreja matriz da padroeira, na Rua Direita.

Vida do santo

São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Aos 25 anos, se despojou de todos os seus bens e passou a se dedicar aos doentes e pobres. Seu gesto marcou o cristianismo.



Fundou a primeira Ordem dos Frades Franciscanos, em 1209. Pregando a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza, fundou ainda diversas ordens religiosas: franciscanos, capuchinhos, conventuais e terceiros franciscanos.





Francisco morreu em 4 de outubro de 1226, aos 44 anos. Foi canonizado pelo papa Gregório IX, em 1228, sendo conhecido no mundo como o padroeiro do meio ambiente e dos animais.

Programação no dia 4 de outubro





Em Belo Horizonte, no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, na Pampulha (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3000)

Às 10h30 e 15h30 - visita temática “São Francisco de Assis e Laudato Si’": uma perspectiva ecológica

18h - Terço Mariano

18h30 - Missa

A partir das 18h - Bênção aos animais



Em Santa Luiza, na Grande BH