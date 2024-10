São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e do meio ambiente, será celebrado nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro em capelas de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Com o tema, “Francisco, o mundo tem saudade de ti”, a programação convida os fieis e devotos a momentos de reflexão, oração e comunhão. Nestes dias haverá missas, oração do Terço Mariano, visitas temáticas, bênção dos animais e apresentações musicais, inspiradas na vida do santo.





Em Belo Horizonte, a festa acontece no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, na Pampulha; na Paróquia Santa Clara e São Francisco, no Bairro Independência; na Paróquia Santo Antônio, na Savassi; na Paróquia Santa Clara de Assis, no Buritis; e na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Pompeia.





As paróquias de São Francisco de Assis em Caeté, Betim e Ribeirão das Neves também terão programação especial para celebrar o santo. Em Vespasiano, a celebração acontece na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Em Brumadinho será na Paróquia Mãe da Divina Misericórdia. Já em Contagem, a celebração acontece na Paróquia São Francisco.





História do santo

O santo nasceu em Assis, na Itália, em 1181. Aos 25 anos, o São Francisco de Assim despojou-se de todos os bens e começou a dedicar-se aos doente e aos pobres. O gesto de São Francisco foi um marco para o cristianismo. O santo fundou, em 1209, a primeira ordem dos Frades Franciscanos. Além disso, pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza.

São Francisco foi fundador das ordens religiosas como Franciscanos, Capuchinhos, Conventuais, Terceiros Franciscanos, além de outras. O santo morreu em 4 de outubro de 1226, aos 44 anos. A data é usada pela celebrar sua vida e atos. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 1228, sendo conhecido no mundo como o padroeiro do meio ambiente e dos animais.







Veja a programação completa:

Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis



Av. Otacílio Negrão de Lima, 3000 – Pampulha, Belo Horizonte

Quinta-feira (3/10)

10h30 - Visita Temática - "São Francisco de Assis e a Laudato Si: Uma Perspectiva Ecológica"

15h30 - Visita Temática - "São Francisco de Assis e a Laudato Si: Uma Perspectiva Ecológica”

18h30 - Terço Mariano

19h30 - Celebração do Trânsito de São Francisco





Sexta-feira (4/10) - Dia de São Francisco de Assis

10h30 - Visita Temática - "São Francisco de Assis e a Laudato Si`: Uma Perspectiva Ecológica'

15h30 - Visita Temática - "São Francisco de Assis e a Laudato Si: Uma Perspectiva Ecológica'

18h - Terço Mariano

18h30 - Missa de São Francisco

19h30 - Lucernário Franciscano em frente ao Santuário

Bênção dos animais a partir das 18h







Sábado (5/10)

9h - Musical "Canta Francisco"

11h - Terço Mariano

11h30 - Missa dos Enfermos com Unção dos doentes

14h30 - Visita Temática - "São Francisco de Assis e a Laudato Si: Uma Perspectiva Ecológica"

Barraquinha a partir das 9h





Domingo (6/10)

7h - Missa

10h30 - Missa - Presidida Dom José Otácio

11h30 - Apresentação Cultural

15h - Missa

18h - Missa

Paróquia Santo Antônio, na Savassi



Rua Pernambuco, 840 – Savassi.





Quinta-feira (5/10)

19h - Celebração do Trânsito de São Francisco





Sexta-feira (4/10)

8h - Missa

11h - Bênção das criaturas

17h - Bênção das criaturas

19h - Missa

Paróquia Santa Clara de Assis



Rua Alessandra Salum Cadar, 650 – Buritis





Sexta-feira (4/10)

15h: Benção dos animais

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia

Rua Iara, 202 – Bairro Pompeia





Sexta-feira (4/10)

10h às 12h - Bênção das criaturas

Paróquia Santa Clara e São Francisco



Avenida Senador Levindo Coelho, 4710, Independência





Quinta-feira (3/10)

19:30 - Missa por Cura e Libertação na Matriz Provisória





Sexta-feira (4/10)

19:30 - Missa da Festa Litúrgica de São Francisco (Será celebrada em frente à Igreja Interditada – Rua Carmelita Coelho da Rocha, 190 – Independência, Belo Horizonte 30672-220)





Sábado (5/10)

19:00 - Celebração da Palavra na Matriz



Domingo (6/10)

19:00 - Missa de Encerramento na Matriz

Paróquia São Francisco de Assis - Caeté

Praça da Matriz São Francisco de Assis, 01, bairro José Brandão, em Caeté.





Sexta-feira (4/10)

6h - Alvorada

7h- Santa Missa Presidente

12h - Ângelus e Repicar dos Sinos nas Igrejas da Paróquia

19h - Missa Solene em honra a São Francisco e Procissão Presidente.

Show: BIOS Orquestra Show do Corpo de Bombeiros

Trajeto da Procissão: Maurilio João Vieira, Av. Pe Vicente Cornelio Borges, José Custódio Filho, Mal. Mascarenhas, Pres. Kenedy, Av.Pe. Vicente Cornélio Borges





Sábado (5/10)

19h - Santa Missa em ação de Graças pelas festividades do Padroeiro

Show: Banda Anjos do Cristo Rei

Paróquia São Francisco de Assis, em Betim

Praça dos Expedicionários, 60 – Decamao, Betim – MG.





Quinta-feira (3/10)

15h - Expedição do Santíssimo, Terça da Divina Misericórdia e Benção do Santíssimo

16h às 18h30 -Adoração individual dos fieis

18h30 -Bênção Solene do Santíssimo Sacramento

19h -Missa - Novenário de São Francisco de Assis





Sexta-feira (4/10)

18h - Ofício das Vésperas de São Francisco de Assis (Liturgia das horas)

19h - Missa Solene - Festa de São Francisco de Assis

Paróquia São Francisco em Contagem



Rua Quatorze, 285 – Morada Nova, Contagem.





Quinta-feira (3/10)

19h30 - Terço Novena - Legião de Maria Sagrada Face e Ministério da Comunhão

20h - Missa





Sexta-feira (4/10)

18h30 - Bênção dos animais

19h30 - Terço/Novena - Legião de Maria Sagrada Face e Ministério da Comunhão

20h - Missa seguida de procissão





Sábado (5/10)

17h - Bênção dos animais

18h - Terço/Novena - Legião de Maria Sagrada Face e Ministério da Comunhão

18h30 - Missa





Domingo (6/10)

7h30 - Missa

19h30 - Missa

20h30 - Encerramento da festa, com a descida do mastro e momento de confraternização

Paróquia São Francisco de Assis, em Ribeirão das Neves



Rua São Francisco de Assis, 988, Ribeirão das Neves.





Sexta-feira (4/10)

6h - Alvorada Festiva

6h30 - Celebração Eucarística

7h30 - Lanche partilhado de São Francisco

8h - Bênção dos animais

12h - Toque dos sinos

19h30 - Celebração Eucarística e procissão

*Música ao vivo e barraquinhas

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Vespasiano



Rua Waltério Araújo Valle, 215 – Caieiras – Vespasiano/MG .





Quinta-feira (3/10)

19h – Missa com confissão Comunitária

Em seguida: Trânsito de São Francisco

(Celebração da Passagem de São Francisco de Assis, acontecida no dia 03 de Outubro de 1226 para a vida eterna.)





Sexta-feira (4/10)

16h - Abertura da Igreja de São Francisco de Assis para visitação e preces.

18h45 - Procissão – Trajeto: Rua Rua Januário Martins (Saindo da casa de Lúcia,nº 107 ,Conjunto Caieiras), Waltério Araújo Valle e Igreja São Francisco de Assis.

19h - Missa solene de encerramento





Sábado (5/10)

10h - Bênção dos animais





Domingo (6/10)

19h - Missa normalmente na comunidade

*Todos os dias haverá barraquinhas





Paróquia Mãe Divina da Misericórdia, em Brumadinho

Praça Maria Júlia de Sales, 299, Conceição de Itaguá





Quinta-feira (3/10)

18h50 - Terço – Cenáculo Mariano

19h30 - Celebração Eucarística

Sexta-feira (4/10)

17h - Bênção dos animais

18h30 - Procissão saindo da Praça Mario José Parreiras (atrás da Escola Paulina)

19h30 - Celebração Eucarística