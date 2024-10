De acordo com o Clima Tempo, as possibilidades de precipitações significativas começam a partir da segunda quinzena de outubro

Apesar das chuvas isoladas que chegaram à Região Metropolitana de Belo Horizonte nas últimas semanas de setembro, a previsão para os próximos dias continua de estiagem e tempo seco. De acordo com o Clima Tempo, as possibilidades de precipitações significativas começam a partir da segunda quinzena de outubro. Nesta quinta-feira (3/10), o dia será de céu claro com temperatura máxima de até 35ºC e mínima de 17ºC, na capital.





Em todo o estado, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável na maior parte dos municípios. Isso porque uma grande massa de ar seco e quente continental atua sobre Minas Gerais, deixando a umidade relativa baixa, entre 30% e 20%, bem abaixo do índice ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.





Com exceção das regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata - onde o céu deverá ficar parcialmente nublado, com chances de pancadas isoladas, nas demais regiões a previsão é de névoa seca. O fenômeno ocorre, normalmente, durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.





Em dias em que há possibilidade de névoa seca, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes e evite exposição desnecessária ao sol.





E cadê a chuva?





Com a passagem do período seco para o chuvoso, Minas volta a registrar chuvas fortes a partir da segunda quinzena do mês, com possibilidade de antecipação prevista para o dia 10. O alerta é para os riscos que as chuvas trazem, como vendavais e queda de granizo.





“Uma frente fria que está prevista para depois do dia 10 vai trazer fortes chuvas para Minas. Chuvas de intensidade moderada a forte em alguns municípios com possibilidade de ocorrência de granizo, então essa primeira quinzena vai ser marcada por calor, mas com fortes temporais. Chuvas fortes nas regiões Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central e Zona da Mata”, explica Ruibran dos Reis.

De acordo com o Inmet, a média histórica de chuvas em outubro é de 110,1 milímetros (mm) para o estado e a previsão é que Belo Horizonte fique dentro da média. Embora a média possa ser ultrapassada na maior parte do estado, as chuvas no Norte de Minas devem ficar abaixo da média climatológica.





Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte nos próximos dias:

Quinta-feira (3/10): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 20ºC.





Sexta-feira (4/10): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 18ºC.





Sábado (5/10): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 17ºC.





Domingo (6/10): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 16ºC.





Confira a previsão do tempo para Minas Gerais nos próximos dias:





Quinta-feira (3/10): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde e pancadas de chuva e trovoada isolada à noite no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde e possibilidade de chuva isolada à noite no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 40ºC e mínima de 11ºC.





Sexta-feira (4/10): Céu parcialmente nublado com chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Metropolitana. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 40ºC e mínima de 10ºC.





Sábado (5/10): Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado na Metropolitana. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 40ºC e mínima de 9ºC.





Domingo (6/10): Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 40ºC e mínima de 9ºC.