Belo Horizonte registrou a quarta maior temperatura de 2024 com 34,7ºC durante a tarde desta quarta-feira (2/10). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia mais quente do ano foi 3 de setembro quando os termômetros chegaram a 35,4ºC. A capital e outras 575 cidades mineiras estão em alerta de perigo potencial devido à onda de calor desde a manhã dessa terça (1/10).





O alerta é emitido quando há previsão de temperaturas com 5ºC acima da média por um período mínimo de três dias. Segundo a Defesa Civil municipal, nos dias 4 e 27 de setembro, Belo Horizonte registrou 35ºC.





Além dos altos valores nos termômetros, a umidade do ar também ficou abaixo do ideal. De acordo com a Defesa Civil municipal, o índice mínimo ficou em torno de 15% durante a tarde, bem menor do que o estipulado como referência pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%. Isso porque uma grande massa de ar seco e quente continental atua sobre Minas Gerais.





Cuidados com a saúde





Com as altas temperaturas e os baixos índices de umidade, os cuidados com a saúde são indispensáveis. O alerta vale, principalmente, para idosos, crianças, hipertensos e diabéticos, que são mais vulneráveis aos impactos do calor extremo.





Durante todo o período, as orientação são: aumentar a ingestão de água mesmo sem sentir sede; manter os ambientes bem ventilados e úmidos; optar por refeições leves; evitar exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 15h; e usar sempre protetor solar, chapéus e óculos escuros.





