Obras para retirada de rochas por meio de detonações vão fechar a rodovia BR-365 nesta sexta (4/10) e na próxima segunda-feira (7/10), na altura do município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Enquanto houver as explosões para retirada das rochas, a rodovia ficará completamente interditada.

As detonações serão concentradas no KM 752 da BR-365 e vão ocorrer a partir das 9h desta sexta-feira e da próxima segunda. A previsão é de interdição total da pista por cerca de uma hora.

O tráfego de veículos será interditado nas proximidades do Posto Tamanduá, KM 751 e próximo ao acesso da Pedreira localizado no KM 752. Toda a extensão da obra estará sinalizada com placas indicativas e cones. Os condutores deverão redobrar a atenção nesse trecho.

O trabalho dá continuidade à execução do projeto de implantação de terceiras faixas e ampliação da rodovia.





Os moradores e motoristas terão como rotas alternativas vias municipais com acesso ao município no KM 752 e KM 750, no posto Gardênia. Em caso de condições adversas para a realização das detonações, a programação será transferida para nova data.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Informações sobre condições de tráfego podem ser conferidas pelo telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal e 0800 0364 365 da Ecovias do Cerrado que também é WhatsApp, site (ecoviasdocerrado.com.br) e redes sociais da concessionária (@ecoviascerrado).