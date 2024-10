A partir de fevereiro de 2025, hotéis e outros estabelecimentos que oferecem locação de hospedagem em Belo Horizonte serão obrigados a instalar detectores de monóxido de carbono, gás tóxico liberado na queima de combustíveis como a madeira. A lei, sancionada e publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (3/10), surge como resposta a tragédias recentes envolvendo essa substância no Sul de Minas.





A nova legislação tem o objetivo de prevenir acidentes causados pela inalação do gás em ambientes fechados, onde o risco de intoxicação é elevado. O monóxido de carbono não tem cheiro, nem gosto, mas pode ser letal. Especialistas alertam que, à medida que a concentração de toxinas no sangue aumenta, a pessoa pode perder a consciência, correndo risco de morte, já que continuará inalando o gás sem perceber.





A exigência de detectores da substância se aplica a qualquer imóvel comercial destinado à hospedagem, como hotéis, pousadas e hostels, que utilizam aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás e lareiras.





De acordo com o texto da lei, a emissão ou renovação do alvará de funcionamento desses estabelecimentos estará condicionada à instalação dos detectores. Além disso, imóveis comerciais destinados à hospedagem passarão por vistorias periódicas realizadas pelos órgãos competentes para verificar o cumprimento das novas regras. Os detectores ainda não são obrigatórios, a exigência só entra em vigor daqui 120 dias.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que ainda não tem um balanço de quantas hospedagens possuem o dispositivo na capital e nem previsão para iniciar a fiscalização. O executivo municipal ainda vai decidir quem ficará responsável pela vistoria.





A decisão de obrigar a instalação dos detectores foi tomada depois de casos fatais ocorridos em cidades do Sul de Minas, onde famílias morreram intoxicadas por monóxido de carbono enquanto utilizavam lareiras instaladas dentro dos quartos. A lei busca evitar que tragédias semelhantes ocorram na capital mineira.

