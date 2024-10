Um incêndio de grandes proporções atinge uma região de mata perto do Distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio começou no último sábado (28/9) e atinge, desde então, a Unidade de Conservação Floresta do Uaimii e a Apa das Andorinhas.

Além dos militares do Corpo de bombeiros, o combate ao fogo na região conta com brigadistas da Vale, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), do Instituto Estadual de Florestas e voluntários. Três aviões e dois helicópteros, um da Vale e outro do Instituto Estadual de Florestas, também ajudam no combate.

O fogo atinge uma região de mata fechada e a fumaça já invade o distrito de São Bartolomeu. Além disso, moradores do distrito denunciam que o fogo se alastrou de forma intensa e atinge as encostas da vertente da bacia do Rio das Velhas.

De acordo com o vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas e morador de São Bartolomeu, o distrito é rodeado de Mata Atlântica, que é o alvo das chamas. “São Bartolomeu está coberto de fumaça e a qualidade do ar está péssima. O vento passa pelos locais em chamas e acaba trazendo a fumaça para a cidade”, esclarece.

Conforme Ronald Guerra, o incêndio começou no entorno das obras de infraestrutura da Barragem do Doutor e avançou para a Serra de Antonio Pereira. Com a intensidade das chamas, o fogo 'virou' a serra e entrou nas encostas da vertente do Rio das Velhas.

Nesta quinta-feira (3/10), a atuação dos bombeiros segue com a avaliação do perímetro em chamas e a continuação do combate ao incêndio. Houve também um sobrevoo na região.

Além da Unidade de Conservação Ambiental em Ouro Preto, outras cinco unidades queimam em Minas Gerais. Na Serra da Piedade, próximo ao distrito de Roças Novas, em Caeté, na Região Central de Minas Gerais, ao menos 24 militares estão empenhados para combater focos de incêndio que já duram sete dias.

Outra estação ecológica em chamas é a do Cercadinho, no Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. O local está em chamas desde o último domingo (29/9). Nesta quinta, o combate segue com a avaliação do perímetro e controle das chamas.

Em chamas há 23 dias, o Patrimônio Natural do Caraça, na região de Catas Altas, Santa Bárbara e Barão de Cocais, conta com um efetivo de 16 militares no combate ao fogo. Um sobrevoo de reconhecimento deu continuidade aos trabalhos de controle ao fogo desta quinta.

O combate às chamas que atingem o Parque Estadual de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, entra no segundo dia de operações nesta quinta-feira. Hoje os bombeiros estudam a situação da região e começam o envio das equipes a campo.

Já no Parque Estadual Serra do Cabral, na Região Central, o combate já dura três dias e continua nesta quinta com a avaliação do perímetro e prosseguimento dos trabalhos de controle das chamas.



