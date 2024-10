Belo Horizonte deve seguir sem chuvas nesta sexta-feira (4/10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar de não ter previsão de trégua para a estiagem, as temperaturas devem ser mais amenas em relação a essa quinta-feira (3/10), mas ainda sob alerta de onda de calor.





Nesta sexta, a máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para BH é de 33ºC, com céu claro a parcialmente nublado. Na Região Metropolitana, os termômetros podem chegar a 34ºC.





A capital mineira segue em alerta para onda de calor, válido até as 18h desta sexta, segundo a Defesa Civil do município. Esta é a oitava do ano, quase o triplo do total registrado nos 12 meses de 2023. De acordo com a Defesa Civil do município, no ano passado, houve três fenômenos do tipo na capital mineira.





Apesar do alerta, as temperaturas desta sexta representam um alívio quando comparadas à máxima de 36,2ºC, registrada nessa quinta, quando BH teve o dia mais quente do ano. Até então, a temperatura máxima de 2024 tinha sido no dia 3 de setembro, com 35,4ºC.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes explica que o recorde do ano foi atingido devido à combinação da onda de calor com uma condição pré-frontal, que é o transporte de ventos quentes do Centro-Oeste do país em direção a Minas.

Com a passagem do período seco para o chuvoso, Minas deve voltar a registrar chuvas fortes a partir da segunda quinzena deste mês, com possibilidade de antecipação prevista para o dia 10. O alerta é para os riscos que as chuvas trazem, como vendavais e queda de granizo.





Minas





Em Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva isolada na Zona da Mata e céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste do estado e Campo das Vertentes.





Nas regiões dos Vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha, a previsão é para céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, haverá céu claro com névoa seca.





Quanto à temperatura, a máxima do estado deve ser registrada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, com 40ºC. A região está com condições favoráveis à persistência da onda de calor.

As condições meteorológicas também são favoráveis aos baixos índices de umidade relativa do ar à tarde nas Regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Metropolitana, no período das 10h às 19h desta sexta.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata