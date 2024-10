A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, nessa quarta-feira (2/10), as 10 pistolas furtadas da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O principal suspeito do crime, um homem de 29 anos, estava prestando serviço de manutenção na delegacia e aproveitou do acesso para furtar as armas.





O homem foi preso na noite dessa terça-feira (1/10) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde estava hospedado em um hotel na Praia do Forte junto com a namorada. Segundo a polícia, o suspeito planejava vender as armas para o tráfico local em Juiz de Fora.





A polícia descobriu o furto durante inspeções de rotina no setor de custódia de materiais da delegacia. A data exata do crime não foi divulgada. Em depoimento, o suspeito confessou o furto e forneceu informações que levaram à localização das armas.





A namorada do suspeito, de 28 anos, foi liberada após prestar depoimento. Durante a operação, a polícia também apreendeu um carro e dois celulares. O caso segue sob investigação.

