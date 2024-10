Um recém-nascido com poucas horas de vida foi encontrado na noite dessa quarta-feira (2/10) dentro de um saco plástico em um terreno no Bairro Gardênia, em Ituiutaba. Dois adolescentes ouviram o choro do bebê enquanto passavam pelo local e o encontraram próximo a um pé de manga. O bebê foi resgatado pelos jovens e levado para casa, onde a mãe de um deles acionou o SAMU.





Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança próximas ao local flagraram o momento em que a mãe abandonou a criança. A Polícia Militar foi acionada e, após análises das imagens, a mulher foi identificada e presa.





De acordo com as investigações, a mãe disse em depoimento que escondeu a gravidez por ser resultado de um relacionamento extraconjugal. Após dar à luz em casa, ela cortou o cordão umbilical e abandonou o recém-nascido junto com a placenta no saco plástico.





O bebê foi encaminhado ao Hospital São José e permanece internado na maternidade. Segundo os médicos, o cordão umbilical rasgado confirma que a criança tinha poucas horas de vida quando foi encontrada.

A mãe foi autuada por tentativa de homicídio qualificado, pelos crimes cometidos contra o próprio filho, informou a PC.