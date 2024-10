Marcos Roberto Jacob, de 50 anos, foi condenado a dois anos e três meses de prisão em regime aberto por atear fogo no próprio filho, de 28 anos. Jacob foi julgado nessa quarta-feira (2/10) no Fórum de Araxá, no Alto Paranaíba, e foi condenado por lesão corporal grave. O júri descartou a acusação de tentativa de homicídio, o qual o réu era acusado pelo Ministério Público.





O crime aconteceu durante uma discussão ocorrida na residência, em junho de 2016. Na época, o pai, de 42 anos, jogou gasolina no filho de 21 anos e ateou fogo. A vítima sofreu queimaduras de segundo grau em cerca de 80% do seu corpo. O homem foi preso em flagrante e pagou fiança na época do crime e respondia em liberdade.

A vítima e três testemunhas foram ouvidas durante o julgamento, sendo que todas elas desqualificaram a tentativa de homicídio.





De acordo com a defesa do réu, ele foi ameaçado de morte pelo jovem que estava armado com uma faca. Nesse momento, conforme registro da PM, o homem jogou gasolina na vítima e ateou fogo.





Fogo foi debelado por vizinhos





Segundo informações do processo, no dia do crime o pai teria chegado na residência embriagado e iniciado uma discussão com a sua esposa ameaçando-a. Nesse momento o filho pegou uma faca e ameaçou o pai. Em seguida, o homem jogou gasolina no corpo do filho e com um isqueiro que portava, ateou fogo. Em chamas, a vítima fugiu para a rua, sendo o fogo debelado por vizinhos.





Consta no processo que a vítima teve queimaduras de segundo grau em 80% da região anterior do tronco, 40% da região posterior do tronco e em 80% dos membros superiores, resultando em perigo de vida.





Na época, o Corpo de Bombeiros de Araxá prestou os primeiros socorros ao jovem e o encaminhou para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Araxá. Em seguida, ele foi transferido para hospital de Uberlândia.