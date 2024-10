Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil pouco tempo depois de descumprir uma medida protetiva em favor de sua mãe, uma mulher de 64 anos. O preso tinha agredido a matriarca várias vezes. A prisão ocorreu na casa do suspeito, no Bairro Flávio Marques Lisboa, na Região Oeste de Belo Horizonte.





A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (DEADI). Segundo a delegada Naira Rajab Bassul, a idosa compareceu à delegacia especializada para solicitar medida protetiva em julho deste ano. Na ocasião, a idosa informou ter sido agredida pelo filho depois de lhe negar dinheiro para que ele comprasse drogas.





A vítima residia em um imóvel na companhia dos filhos, que são o investigado e uma filha, além do do neto de quatro meses. Em junho, o filho a agrediu fisicamente e a idosa solicitou medida protetiva.





A medida protetiva foi deferida, contudo, o investigado retornou para a residência da vítima, segundo a delegada Bassul.





A vítima, na época, foi intimada para oitiva e relatou o descumprimento da medida protetiva. “O investigado, embora devidamente cientificado da necessidade de se manter afastado, havia retornado para a residência da idosa. Ela afirmou temer por sua segurança, tendo em vista que o investigado estava se mostrando cada dia mais agressivo. A idosa foi ouvida no último dia 1º de outubro, quando relatou os fatos”, afirma a delegada.





“Considerando a situação de flagrante, diante do descumprimento das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, imediatamente a equipe policial se deslocou à residência da vítima e efetuou a prisão do investigado no local”, diz a delegada Bassul.

Depois de ser preso, o homem foi levado para o sistema prisional e as investigações serão concluídas nos próximos dias pela Deadi.

