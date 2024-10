As barragens 5-Mutuca, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a Dique de Pedra, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, tiveram o nível de emergência retirado pela Agência Nacional de Mineração (ANM). As duas estruturas receberam a Declaração de Estabilidade (DCE) positiva, o que atesta a segurança das barragens.





De acordo com a Vale, contando com as barragens de Nova Lima e Ouro Preto, ao menos 15 barragens da empresa já deixaram o nível de emergência desde 2022. Com isso, ainda restam 16 estruturas com algum nível de emergência. Mas dessas, nenhuma recebe mais rejeitos.





A Vale também informou que todas as barragens construídas com o método a montante estão em processo de descaracterização. Essas estruturas são monitoradas de forma permanente pela mineradora e recebem ações contínuas para aprimorar a segurança.





Barragem em Nova Lima

A barragem 5-Mutuca, em Nova Lima, conta com um reservatório de aproximadamente 523 mil m² e foi construída pelo método de alteamento a jusante. A estrutura está ativa e recebe sedimentos de estruturas próximas. No entanto, não recebe mais rejeitos.





A barragem passou por investigações geotécnicas e ensaios de laboratório, que confirmaram as condições de segurança e estabilidade do barramento, o viabilizou a retirada do nível de emergência e a obtenção da Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva.





Barragem em Ouro Preto

A barragem Dique de Pedra, em Ouro Preto, conta com um reservatório de 65 mil m². A estrutura foi construída pelo método de etapa única e está inativa e não recebe mais rejeitos.





A estrutura passou por adequações e, com novas avaliações do Engenheiro de Registros (EoR), teve a condição de segurança favorável atestada. O que resultou na emissão da Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva e na retirada do nível de emergência.





Outras barragens da Vale

As principais barragens da mineradora são monitoradas 24 horas por dia e 7 dias por semana pelos Centros de Monitoramento Geotécnico (CMGs). Além disso, as estruturas recebem inspeções regulares de equipes internas e externas, preparadas para agir em caso de ações preventivas ou corretivas.

Desde 2019, mais de R$ 9 milhões foram investidos no programa de Descaracterização de Estruturas a Montante. Ao menos 30 estruturas estão contempladas no programa e dessas, 15 barragens já foram eliminadas. A meta é que nenhuma barragem da Vale esteja em nível máximo de emergência até 2025.





A primeira barragem da Vale a ser eliminada após entrar em nível de emergência 3 foi a B3/B4, em Macacos, distrito de Nova Lima. Os trabalhos foram finalizados em maio de 2024. Nessa estrutura foram investidos mais de R$ 80 milhões no desenvolvimento de tecnologias para garantir que as obras de descaracterização na barragem em Macacos ocorressem com a máxima segurança para as pessoas e o meio ambiente.

Já em agosto, a barragem Sul Superior, localizada na Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, teve o nível de emergência reduzido de 3 para 2 no Sistema Integrado de Gestão de Barragem de Mineração (SIGBM) da Agência Nacional de Mineração (ANM).