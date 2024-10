Seis apostas simples de Belo Horizonte acertaram cinco dos seis números sorteados nesta quinta-feira (3/10) no concurso 2782 da Mega-Sena e quase levaram o prêmio de R$ 45 milhões. Os números da sorte foram 06-11-16-25-28-45, mas ninguém conseguiu acertar todos. Por isso, para o próximo concurso, que será realizado no sábado (5/10), o prêmio acumulou para R$ 50 milhões.





Além das seis apostas realizadas na capital mineira, outras cinco de Minas Gerais também bateram na trave e quase levaram os milhões. Quatro apostas simples realizadas em Caratinga, no Vale do Rio Doce; Juiz de Fora, na Zona da Mata; Montes Claros, na Região Norte de Minas; e Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, com cota única, vão levar para casa R$ 50.508,99 cada uma.





Um bolão com oito cotas realizado em Virgolândia, no Vale do Rio Doce, também bateu na trave e cada participante vai levar R$ 50.508,99. Ao todo, 62 apostas acertaram os cinco números e levaram os R$ 50 mil. Além dessas, 5.587 apostas tiveram quatro acertos na Mega e devem levar a quantia de R$ 800,72.







Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência. Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





O sorteio





Quem quiser concorrer aos R$ 50 milhões que serão sorteados neste sábado (5/10) pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.





O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.