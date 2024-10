Militares deram suporte à vítima com oxigênio e iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas morte foi confirmada ainda no local

Um homem de 39 anos morreu após a casa onde ele morava ser atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (3/10) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h e, quando chegou ao local, no Bairro Santa Tereza, constatou que o fogo havia se alastrado por quase toda a residência composta por quatro cômodos.

Enquanto alguns militares debelavam as chamas, outra parte da equipe — utilizando equipamentos de proteção respiratória — ficou responsável pelas buscas no interior da casa e encontrou a vítima desacordada.

Segundo a corporação, o homem “apresentava sinais de inalação de fumaça e queimaduras em vias aéreas, caracterizando grave lesão por exposição a gases tóxicos e calor extremo”.

Os militares deram suporte à vítima com oxigênio e iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar. O médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) prosseguiu com o atendimento e constatou a morte ainda no local.

O homem era um “acumulador” de diversos itens, conforme identificado pelas equipes no local. A corporação, no entanto, não tem informações sobre como o incêndio teria começado — o que deve ser apurado pela perícia da Polícia Civil.

Os militares, assim que receberam o chamado, foram informados de que o imóvel em chamas estava abandonado. A corporação não sabe se a vítima era proprietária da residência.

