A vistoria de táxis e dos veículos do transporte suplementar será descentralizada em Belo Horizonte. A partir de dezembro deste ano, o serviço também será oferecido em Venda Nova, atendendo aos profissionais que atuam na região, na Pampulha e nas regionais Norte, Nordeste e parte da Noroeste. A aposta, de acordo com a BHTrans, é agilizar o atendimento e diminuir o percurso feito até o Buritis, na Região Oeste, único local onde fiscalização desse tipo é feita atualmente na capital.





O novo ponto está sendo instalado na Estação BHBus Venda Nova. As obras para a construção das valas onde os veículos serão vistoriados estão em andamento. Três pessoas devem fazer o atendimento por lá, que também será agendado.





“A expectativa é desafogar o (ponto de vistoria no) Buritis e facilitar o deslocamento. A maior parte dos taxistas, por exemplo, está nessa região aqui. Muitas vezes, esse motorista tem que encarar a Avenida Antônio Carlos, a Mário Werneck e a Barão Homem de Melo para fazer a vistoria no Buritis, é um deslocamento complexo. Agora, com a nova unidade, vai favorecer, e muito, quem trabalha na região”, pontuou o gerente de Ação Regional Venda Nova - Norte da BHTrans, Everaldo José da Mata.





No caso da vistoria do transporte suplementar, a oferta de mais um ponto de vistoria e entrega de documentação resultará em menos prejuízo tanto para o permissionário quanto para o usuário do sistema. “Quanto mais tempo ele (o veículo) estiver disponível para rodar, mais pessoas são atendidas. Toda a frota é necessária”, destaca o representante da BHTrans.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a cidade conta com 6.911 permissões de táxi cadastradas. Já para o transporte suplementar são 270.





Agilidade

Presidente do Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais (Sincavir), Carlos Roberto Luiz Fernandes aprova a descentralização. “Vai ser muito boa para a categoria. Têm muitos operadores do serviço de táxi que moram na região Norte de Belo Horizonte. Agora, ele vai ganhar mais tempo e mais agilidade para poder regularizar sua situação perante a prefeitura na própria região onde ele mora”, avalia.





Segundo Fernandes, a demanda por um novo ponto de prestação de serviços é antiga e sempre teve o intuito de facilitar a vida do motorista. Atualmente, os taxistas precisam se deslocar até o Buritis para diversas finalidades para além da vistoria, como renovação da carteirinha, solicitar certidão de rendimento, entre outros. A nova unidade, ele pontua, vai resolver todos esses trâmites.





O taxista Wendell Mendes Costa, de 46 anos, morador de Venda Nova, elogiou a iniciativa. Ele exerce a profissão desde 1998 e já passou por muitas vistorias no Buritis. “Temos que agradecer quem teve essa ideia de trazer esse local para cá. Será um conforto muito grande para a nossa categoria”, avaliou.





Costa relata que realizar a vistoria tão longe de casa gera um desconforto muito grande, principalmente quando o horário marcado é na parte da manhã. “Vamos supor que a vistoria estava marcada para às 7h. Dá uma média de 22 quilômetros de distância, então fica difícil chegar a tempo. Sendo aqui em Venda Nova, vai estar só a cinco minutos da minha casa”, comemorou.





