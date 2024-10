Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma adolescente é cercada por uma mulher e tem os cabelos raspados. O caso aconteceu na terça-feira (1º/10) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 13 anos, estava a caminho da escola quando foi abordada por três mulheres e um homem. Eles a levaram até a praça onde o caso aconteceu.





No vídeo, é possível ver uma das mulheres cercando a menina com uma máquina de cortar cabelo nas mãos. A mulher ordena que a jovem se sente e, mesmo com os pedidos da adolescente para que ela não fizesse aquilo, corta parte do cabelo dela.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a agressão foi motivada por ciúmes, já que a suspeita acusou a vítima de supostamente dar em cima do namorado dela. A adolescente, porém, nega qualquer envolvimento com o companheiro da mulher.

Não é possível ver a quantidade de cabelo que foi cortado da vítima nas imagens. A menina conseguiu fugir depois que populares se aproximaram, a ajudaram e acionaram os militares.





A polícia fez buscas na região e localizou a suspeita, de 19, e o companheiro dela, de 24. O homem ainda tentou fugir da polícia, mas foi perseguido e preso.





A mulher confessou o crime aos policiais e indicou as identidades das outras duas suspeitas, mas elas não foram localizadas. O casal tem diversas passagens por crimes como tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal.





Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital, onde a Autoridade Policial presente ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e resistência à prisão. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.