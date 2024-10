Um homem, de 29 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (3/10), no Bairro Vila Independência, na Região do Barreiro de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para ir até o endereço depois de receber denúncias que havia uma vítima de disparos de arma de fogo caída ao solo.





O homem foi encontrado morto dentro do beco principal do bairro e havia uma grande poça de sangue ao lado do corpo.

Testemunhas relataram que dois indivíduos em uma moto vermelha se aproximaram da vítima e o garupa fez os disparos. Uma pessoa ainda afirmou que, antes dos tiros, a vítima recebeu os suspeitos e tratou o atirador pelo apelido.





A mulher da vítima afirmou que estava com ela há um ano e que ele morava em Ibirité. Ela também disse que, antes de se mudar para o Barreiro, o marido "mexia com drogas", não especificando se ele consumia ou vendia os entorpecentes.

A perícia foi acionada e constatou seis disparos na região da cabeça e dois nos braços. O corpo foi encaminhado para o IML. Até o momento, ninguém foi preso.