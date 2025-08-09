Atriz pornô atribui divórcio a vídeo com 20 homens na noite de núpcias
Tiffany Wisconsin compartilhou nas redes sociais que marido descobriu vídeo que a levou ao fim do casamento
A americana Tiffany Wisconsin, conhecida por ser uma atriz do OnlyFans, causou repercussão ao afirmar que seu divórcio foi motivado por um vídeo em que aparece com 20 homens, gravado durante sua noite de núpcias. A revelação foi feita por ela mesma em uma publicação no Instagram.
“O motivo do divórcio foi meu marido ter encontrado o vídeo que fiz com 20 homens na nossa noite de núpcias”, escreveu Tiffany. No vídeo, que ela legendou como “A coisa mais difícil pela qual já passei”, a influenciadora aparece vestida de noiva, chorando dentro de um carro, enquanto imagens mostram um grupo de homens subindo uma escada, filmados apenas da cintura para baixo.
Não está claro se Tiffany falava com seriedade ou ironia. Em outro vídeo, ela contou que os seguidores só descobriram que ela era casada por 12 anos.
“Meu marido sabia o que eu fazia no trabalho e mudou no dia em que nos casamos, me dizendo que não podia mais fazer o que faço. Eu não estava deixando isso me impedir, então fiz o vídeo com 20 caras na noite do nosso casamento”, escreveu em outra publicação.
No perfil, há diversos vídeos polêmicos, como um com alguém que ela chama de “namorado de 70 anos” e outros parceiros com quem ela criou conteúdo para a plataforma.
Tiffany começou a fazer conteúdo para o OnlyFans em 2020, em um momento em que buscava independência financeira. Em artigo para a revista Newsweek, em 2024, ela contou que descobriu a plataforma ao pesquisar formas de melhorar sua situação econômica, inicialmente achando que se tratava de um aplicativo para celebridades.
Além da história do divórcio, Tiffany também viralizou ao contar que pretende transar com 5.000 homens no espaço de uma semana. Inicialmente, planejava um desafio com 2.000 parceiros, mas desistiu para não copiar outra pessoa que já estaria tentando esse número.
“Sei que consigo, e vai ser muito difícil, mas vou fazer no espaço de uma semana”, afirmou ela em vídeo publicado no Instagram. Para isso, Tiffany revelou que terá uma equipe para organizar o itinerário e até mesmo contará com o apoio de uma enfermeira durante o desafio.
Quando foi criado o OnlyFans?
- O OnlyFans foi criado em 2016. Mas foi durante a pandemia de COVID-19 que a plataforma viu um aumento significativo no número de criadores e usuários. Até 2023, a plataforma contava com mais de 3 milhões de criadores registrados e 220 milhões de usuários registrados;
- Embora seja amplamente conhecida por conteúdo adulto, o OnlyFans também hospeda criadores de outros gêneros, incluindo músicos, chefs e personal trainers, permitindo uma variedade de conteúdos pagos por assinatura;
- A plataforma permite que os criadores ganhem dinheiro por meio de assinaturas mensais, gorjetas e conteúdo pay-per-view. Os criadores pagam uma taxa de 20% sobre todas as vendas realizadas dentro da plataforma;
- Em agosto de 2021, o OnlyFans anunciou que não permitiria mais material sexualmente explícito a partir de outubro. No entanto, essa decisão foi revertida seis dias depois devido à reação negativa dos usuários e criadores.