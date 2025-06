Estrela do OnlyFans relata terror após procedimento de 'bumbum brasileiro'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kayla Jade, criadora de conteúdo do OnlyFans, disse que viveu momentos de terror após fazer uma cirurgia de lifting chamada “bumbum brasileiro” (BBL), na Turquia. A mulher de 30 anos disse que teve diversos problemas antes mesmo da cirurgia. Mas a situação piorou após o procedimento, quando ela sentiu muitas dores e chegou a vomitar sangue.

A australiana queria melhorar a relação com a própria imagem e encontrou na cirurgia uma forma de se sentir mais bonita. "Eu não tinha muito dinheiro na época e ouvi dizer que muitas pessoas fariam cirurgias na Turquia — e que eram muito boas no que faziam. Eu estava ouvindo tantas coisas boas, então pensei que seria perfeito", contou ao site News.com.au.

Depois de pesquisar, ela encontrou um profissional com boas avaliações e marcou o procedimento. Mas, assim que chegou à Turquia, começaram os problemas. Ela disse que a comunicação com a clínica de estética ficou muito difícil, não só pela barreira linguística.

A empresa não conseguia localizar o médico e, quando o profissional chegou, afirmou que a modelo não conseguiria os resultados desejados. Como ela já tinha investido o dinheiro, ela resolveu prosseguir com o procedimento.

"Fiquei muito decepcionada quando ele disse que eu provavelmente não conseguiria os resultados desejados, mas, na minha cabeça, eu tinha esperança de que talvez ele estivesse fazendo parecer pior do que realmente seria", disse.

Na mesa de cirurgia, começou o que ela chamou de "o pior pesadelo de qualquer pessoa". Ela disse que conseguia "sentir tudo", mas estava "paralisada" por causa da anestesia.

"Eu sentia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Foi agitado", disse ela, acrescentando que conseguia rir disso agora, mas na época foi traumatizante. Após o procedimento, ela sentiu dores intensas e vomitou sangue.

Como parte do processo de cicatrização, as pessoas que fizeram um lifting de bumbum brasileiro não devem exercer nenhuma pressão — nem mesmo sentar — na área por seis semanas. Mas, quando Kayla Jade acordou após a cirurgia, ela estava deitada de costas.

"Foi decepcionante, porque era a pior coisa que se poderia fazer — eu sabia que os resultados seriam afetados. Tentei avisá-los, mas eles continuaram dizendo que estava tudo bem", relatou.

A equipe também tentou fazê-la se levantar e andar imediatamente. Um ano depois, Kayla não estava satisfeita com os resultados e decidiu se submeter a um procedimento de revisão.

"Eles tinham tirado pedaços das minhas costas. Ele alisou tudo. O lifting de bumbum brasileiro não durou porque a gordura não foi eliminada quando foi removida do meu corpo”, afirmou.

Kayla Jade afirmou que compartilhou sua história dizendo ter tido sorte de voltar para casa, já que existem pessoas que morrem em procedimentos como o que ela fez. “Estou feliz por ter saído e por estar conscientizando as pessoas — especialmente as jovens que têm a mentalidade que eu tinha e sentem que precisam mudar algo para ficarem felizes. Ouvimos falar de muitas pessoas morrendo por fazerem essa cirurgia na Turquia. É literalmente a cirurgia mais perigosa que se pode fazer — junto com a redução de estômago— devido à localização da artéria principal.