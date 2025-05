Modelo do OnlyFans vai parar no hospital após sexo com 583 homens em 6h

A australiana Annie Knight, conhecida por sua atuação na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, foi hospitalizada após participar de um evento sexual extremo em que teve relações com 583 homens ao longo de seis horas. O episódio aconteceu no último domingo (18/5) e chamou atenção da mídia internacional pela magnitude e pelas consequências físicas sofridas pela mulher.

Em entrevista à revista Us Weekly, ela relatou que enfrentou dores intensas e um sangramento contínuo depois do desafio, o que a levou a procurar atendimento médico. Diagnosticada com endometriose, ainda não sabe se o sangramento foi provocado diretamente pela atividade ou por sua condição médica pré-existente.

"Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio. (...) Estava definitivamente um pouco dolorido 'lá embaixo' e sofri um pequeno corte", contou.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou com seus seguidores uma imagem no hospital, deitada em uma maca com vestimenta médica, acompanhada do comentário: "Acho que 583 caras por dia não é bom para o seu corpo".

Segundo Knight, o evento teve cerca de 2 mil inscritos, embora ela esperasse apenas 200 participantes. "Fiquei absolutamente entusiasmada quando vi que o número tinha mais do que dobrado", disse. Ela garantiu que todos os envolvidos usaram preservativo e reforçou que a participação foi consensual.

Apesar da repercussão negativa em algumas redes, a criadora de conteúdo afirmou não se incomodar com os julgamentos e defendeu os homens que participaram da maratona. "Fico muito chateada quando vejo pessoas atacando os caras e sendo tão maldosas com eles, porque me sinto muito protetora com eles", declarou.

Annie afirmou que a experiência, apesar de extrema, não a fez repensar suas escolhas profissionais. "Com certeza vou sobreviver, mas é bastante doloroso e desagradável no momento", concluiu.

Como o evento funcionou?

A australiana foi a responsável direta pela iniciativa: alugou um espaço exclusivo, abriu inscrições e recebeu cerca de 2 mil cadastros de interessados. Após a triagem, ela enviou o endereço e as orientações detalhadas a todos os inscritos. A adesão superou suas expectativas. De acordo com ela, mais de 500 homens compareceram, bem acima dos 200 esperados inicialmente.

Durante a edição de terça-feira de seu podcast, "Annie Knight Unhinged", revelou detalhes da logística. Os participantes foram divididos em grupos organizados por horário, com sessões intercaladas por pausas de 15 minutos. Cada homem teve entre 30 segundos e um minuto de interação com Knight, embora o tempo tenha sido ajustado conforme o desempenho dos grupos.

"Alguns grupos tinham dificuldades, então priorizávamos quem estava pronto. Já em outros, todos estavam preparados, então precisei cronometrar rigorosamente cada interação para manter o ritmo", explicou durante o programa.

O evento custou em torno de US$ 10 mil (cerca de R$ 56 mil). O valor cobriu despesas como aluguel do local, contratação de cinegrafistas, seguranças e materiais de proteção.

Com a iniciativa, a criadora de conteúdo alcançou sua meta pessoal para o ano: se relacionar com mil homens. Antes do evento, já havia contabilizado cerca de 400 experiências. Apesar do desafio cumprido, afirma que pretende promover encontros semelhantes nos próximos meses.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata