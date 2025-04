Estrela de site adulto é presa por fazer xixi em Bíblia em hotel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A criadora de conteúdo adulto Kelli Tedford, de 24 anos, foi presa em Nova Hampshire, nos Estados Unidos, depois de fazer xixi em objetos de um quarto de hotel, incluindo uma Bíblia. Ela já ficou conhecida anteriormente por ter filmado a si mesma urinando em comida de um supermercado.

De acordo com o NY Post, a jovem, que usa o nome de “Kinki Kelli” no OnlyFans, é acusada de se filmar urinando em um aparelho de ar-condicionado, edredom, cortinas e na Bíblia dentro do quarto. Ela também teria defecado no chão e escondido as fezes na caixa de descarga do vaso sanitário. Agora responde pelo crime de vandalismo.

Kelli foi presa semanas atrás por fazer xixi em vários alimentos na loja Monadnock Food Co-op. Na ocasião, o supermercado informou que teve prejuízo de US$ 1.500 (quase R$ 9 mil) pelos produtos danificados e despesas de limpeza. A loja também também foi forçada a emitir um recall de quinoa orgânica, fubá, polenta, coco ralado e nozes cruas depois que Tedford se aliviou em cima dos alimentos.

A polícia disse que as imagens do supermercado estavam entre uma coleção de vídeos on-line descobertos. Os agentes afirmam que há provas de que ela pratica atos do tipo pelo menos desde 2021.

"Neste momento, parece provável que incidentes históricos semelhantes tenham ocorrido em Keene e comunidades vizinhas, onde Tedford contaminou itens e/ou superfícies com urina", informou a polícia. Ela foi acusada de vandalismo devido ao incidente no supermercado e deve ser indiciada por todas as acusações em 8 de maio.