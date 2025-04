Amanda Bynes, atriz mirim dos anos 2000, cria perfil no OnlyFans

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ex-atriz mirim Amanda Bynes, sucesso nos anos 2000, anunciou que criou um perfil no OnlyFans. Conhecida por papéis em filmes adolescentes de sucesso como “Ela é o cara” e “Tudo que uma garota quer”, ela fez um post nesta quarta-feira (16/4) explicando que a ideia é se manter mais próxima dos fãs.

"Estou no OnlyFans agora. Aviso: estou no OnlyFans para conversar com meus fãs por mensagem direta", escreveu. A assinatura custa US$ 50 ou R$ 294 por mês.

Bynes disse que não pretende fazer fotos e vídeos eróticos para o site. "Não postarei nenhum conteúdo obsceno. Estou animada para participar", declarou. Até agora, ela postou apenas duas selfies.

Amanda Bynes convidou fãs a assinarem seu OnlyFans Instagram

Amanda Bynes começou a carreira ainda criança, participando de peças de teatro e comerciais de TV. Ela alcançou o sucesso ao integrar o elenco da Nickelodeon, onde participou da série “All that” e “The Amanda show”.

No cinema, conquistou status de estrela, com filmes como “O grande mentiroso” (2002), “O que uma garota quer”, “Ela é o cara”, “Hairspray” e “Easy A”. Em 2010, ela anunciou sua aposentadoria precoce da atuação.

Em 2013, ela foi diagnosticada com transtorno esquizoafetivo e passou a viver sob tutela legal dos pais, sob a qual ficou até 2022. O uso de substâncias também fez parte das manchetes sobre a atriz.

Fora dos holofotes, Amanda se formou em design de moda e investiu na carreira de manicure.