Ex-ator de Malhação investe em OnlyFans após desemprego no mundo da ficção

Apesar do receio inicial, ele se sentiu confiante e decidiu encarar a nova empreitada com determinação (foto: Reprodução Redes Sociais) Gabriel Fuentes, ator de 27 anos que fez parte da trama "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), decidiu entrar no mundo do OnlyFans e Privacy devido à falta de oportunidades de emprego na área da ficção. O artista, que enfrentava um período de desemprego, investiu na produção e venda de conteúdos sensuais para superar a crise financeira.









Leia: Arthur Aguiar, o Duca de ''Malhação'', admite imaturidade Em entrevista ao jornal "Extra", Fuentes explicou que a ideia de entrar nas plataformas adultas vinha sendo considerada desde novembro, após um ano sem trabalho como ator. Apesar do receio inicial, ele se sentiu confiante e decidiu encarar a nova empreitada com determinação, afirmando que já possui uma postura sensual naturalmente.





Com o sucesso alcançado, o ex-ator da Globo comentou que seu objetivo é atingir a marca de um milhão de reais com as plataformas adultas. Ele ressaltou que, embora ainda não tenha chegado aos milhões, os ganhos obtidos estão sendo suficientes para pagar suas contas e sustentar seus planos futuros.





Fuentes ainda compartilhou sua trajetória até se estabelecer na carreira de ator. Ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 17 anos com apenas R$ 2 mil no bolso, enfrentando uma série de desafios e trabalhando em diversos empregos temporários, como recepcionista de teatro e auxiliar de cozinha, antes de alcançar o sucesso em Malhação.





O ator também revelou alguns pedidos inusitados recebidos no OnlyFans, incluindo fetiches envolvendo fezes, mostrando a diversidade de interesses de seus seguidores nas plataformas.