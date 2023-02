Modelo que faturava R$ 100 milhões por mês com OnlyFans diz estar falida

A modelo Blac Chyna, de 34 anos (foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Ex-membro do clã Kardashian, a modelo Blac Chyna, 34, declarou que está falida, com "apenas" R$ 15 mil em sua conta bancária. As informações são do site Radar Online.

"Honestamente, estou falida", afirmou a modelo.

A revelação de Chyna surpreendeu os fãs porque a beldade já foi apontada como a personalidade "mais rentável" da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, ao se gabar de possuir uma arrecadação mensal na casa dos milhões de reais.

Conforme a editora Statista, Blac Chyna detém um faturamento mensal de 20 milhões de dólares com a comercialização de conteúdo no site, algo em torno de R$ 100 milhões.

Blac cobra uma taxa de assinatura mensal de US$ 19,99, cerca R$ 103, o que permite aos assinantes acesso exclusivo a uma mistura de fotos e vídeos sensuais.

Conforme o Radar Online, Blac Chyna relatou sua suposta falência após perder um processo que ela movia contra a família Kardashian, em que pedia o pagamento de uma indenização no valor de US$ 140 milhões.

Posteriormente, a modelo foi condenada a pagar cerca de R$ 2 milhões aos Kardashians, além dos honorários advocatícios.

Blac Chyna foi casada com Rob Kardashian. Juntos, eles são pais de Dream Kardashian.