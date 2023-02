Cate Blanchett afirma que não quer mais trabalhar com atuação após premiação do Oscar

Cate Blanchett (foto: Chris Delmas / AFP)

Cate Blanchett, 53, afirma que pensa constantemente em se aposentar e que não quer mais trabalhar com atuação. Atualmente ela está concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme "Tár" (2022), e a premiação acontece em 12 de março.

"Quando eu era mais jovem, me perguntava por que os atores mais velhos que eu admirava continuavam falando em desistir. Agora percebo que é porque eles querem manter uma conexão com os últimos resquícios de sua sanidade. A vontade de se aposentar não é ocasional. Penso diariamente ou semanalmente, com certeza", comentou.

Ela esclareceu ainda que sua relação com a arte é como um caso de amor. "Você se apaixona e se desapaixona, e tem que ser seduzido de volta", disse em entrevista à Vanity Fair. Cate conta que o diretor de Tár, Todd Field, sugeriu que, depois do filme, ela tirasse um tempo para si--o que a atriz não acatou, e acabou atuando em um curta-metragem que explora um universo além do abordado na produção.

"Ele disse 'não trabalhe por um tempo', e eu provavelmente deveria ter seguido o conselho. Mas apenas disse não para algumas coisas. Acho que é hora de ficar quieta", conclui.