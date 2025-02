Holandesa paga R$ 2 mi para ter ‘bumbum brasileiro’ e fica à beira da morte

A influenciadora digital holandesa Bibi Bugatti, de 27 anos, gastou mais de R$ 2 milhões para fazer um procedimento estético conhecido como “brazilian bum lift” (ou “lifting de bumbum brasileiro”) - em que a gordura de outras partes do corpo é retirada para ser injetada nos glúteos -, bem como outras plásticas. A influenciadora alegou “quase ter morrido” ao realizar a cirurgia, mas mesmo assim, confessou não se arrepender do investimento.

Bugatti realizou seu primeiro procedimento estético aos 17 anos, quando recorreu a preenchimento labial e botox. Essa foi a porta de entrada para outras operações, cada vez mais complexas, como, por exemplo, uma rinoplastia, uma cirurgia de olho de gato, lifting de bochecha e de sobrancelha e uma lipoaspiração de corpo inteiro, o que, por fim, culminou no lifting de bumbum.

Em entrevista ao New York Post, contou que embora se ache linda, leva uma vida conturbada. “Todos os meus amigos ficam bravos comigo. Eles começam a brigar, ficam com inveja de mim. Então eu os bloqueei”, falou ela, acrescentando que não quer ser “básica” e se mudou para Dubai pois “não era aceita” em seu próprio país.

A mulher, radicada em Dubai, acrescenta que seus pais não compactuam com suas cirurgias: “Eles sempre me dizem: ‘Por que você está se vestindo assim, por que seus seios são assim?’”, disse. “Mas eu não quero me encaixar. Eu não quero ser básico como todo mundo”, finalizou.