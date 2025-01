Procura por rinoplastia cresce entre os homens; entenda

Nos últimos cinco anos, a busca por rinoplastia entre homens aumentou em 30%, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). A tendência reflete uma mudança cultural em que a preocupação com a estética e a funcionalidade do nariz deixa de ser um tabu no universo masculino.

De acordo com a otorrinolaringologista Guta Aliperti, especialista em rinoplastia estética, funcional e reparadora, o aumento está relacionado à crescente valorização da estética e à conscientização sobre a funcionalidade nasal. “Hoje, os homens estão mais atentos à harmonia facial e aos benefícios que um nariz bem estruturado pode trazer para a aparência e a saúde. Além disso, a popularização de redes sociais e videoconferências tem impulsionado essa demanda, já que o rosto está sempre em evidência”, explica.

Outro fator importante é a quebra de preconceitos. “A cirurgia plástica, que antes era vista como algo voltado apenas ao público feminino, agora é encarada pelos homens como uma ferramenta legítima para melhorar a autoestima e corrigir problemas funcionais, como desvios de septo e dificuldade respiratória”, complementa.

Rinoplastia estética, funcional e reparadora

A procura masculina por rinoplastia é reflexo de uma tendência maior de autocuidado entre os homens. Segundo Guta, os pacientes masculinos têm cada vez mais procurado intervenções que melhorem tanto a estética quanto a funcionalidade. “A rinoplastia é um exemplo de como a medicina está respondendo a essa demanda, oferecendo soluções personalizadas e eficazes para melhorar a qualidade de vida.”

Por isso, ela informa que o procedimento vai muito além da estética. A cirurgia pode ser classificada em três categorias principais:

Estética: voltada para alterações no formato do nariz, como redução de giba (calo ósseo), ajuste da ponta nasal ou redução da largura

Funcional: corrige problemas que afetam a respiração, como desvio de septo , hipertrofia de cornetos e colapso nasal

corrige problemas que afetam a respiração, como , hipertrofia de cornetos e colapso nasal Reparadora: indicada para reconstruções em casos de traumas, acidentes ou deformidades congênitas

“A grande vantagem é que, em muitos casos, conseguimos combinar os aspectos estéticos e funcionais em uma única cirurgia. Isso significa que o paciente pode melhorar a aparência e resolver dificuldades respiratórias ao mesmo tempo”, destaca.

Com isso, o perfil masculino que procura rinoplastia é bastante diverso, abrangendo desde jovens adultos até homens mais maduros. Entre os principais motivos relatados estão:

Harmonia facial: ajustar o tamanho ou formato do nariz para que ele esteja em equilíbrio com o restante do rosto

Corrigir traumas antigos: lesões causadas por esportes ou acidentes frequentemente levam homens a buscar a cirurgia

Melhorar a respiração: muitos homens relatam dificuldade para dormir ou praticar atividades físicas devido a problemas nasais

muitos homens relatam dificuldade para dormir ou praticar atividades físicas devido a problemas nasais Aumentar a confiança: a autoestima é um fator importante. Um nariz que incomoda pode impactar a autoconfiança no dia a dia



“Os homens costumam optar por mudanças sutis e naturais, que valorizam a masculinidade sem deixar a aparência artificial”, revela Guta.



Cuidados e recuperação

A especialista ressalta que o planejamento e a personalização são essenciais para o sucesso da cirurgia. “Cada nariz é único, e a abordagem deve respeitar as características anatômicas e as expectativas do paciente. Além disso, uma avaliação cuidadosa permite que a cirurgia seja segura e eficiente, com resultados satisfatórios tanto na estética quanto na funcionalidade”, afirma.

Quanto à recuperação, ela ressalta que, embora o procedimento tenha evoluído bastante nos últimos anos, é necessário seguir as orientações médicas rigorosamente. “A maioria dos pacientes pode voltar às atividades cotidianas em poucos dias, mas o inchaço e os resultados finais podem levar meses para se estabilizar completamente.”