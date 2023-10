SIGA NO

A exposição constante a padrões de beleza e perfeição nas mídias sociais pode impactar a confiança dos homens em relação ao próprio nariz Freepik





A procura por rinoplastia entre homens atingiu um crescimento significativo de 30% nos últimos cinco anos, de acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Este procedimento cirúrgico, que visa corrigir ou aprimorar o formato do nariz, se consolidou como o segundo tratamento estético mais procurado por homens no Brasil, atrás apenas da lipoaspiração.









"a influência das redes sociais desempenha um papel significativo, já que mostram imagens de homens com narizes 'perfeitos', o que pode gerar insatisfação com a própria aparência" Arquivo pessoal Ele ressalta que a exposição constante a padrões de beleza e perfeição nas mídias sociais pode impactar a confiança dos homens em relação ao próprio nariz e os leva a considerar a Ele ressalta que a exposição constante a padrões de beleza e perfeição nas mídias sociais pode impactar a confiança dos homens em relação ao próprio nariz e os leva a considerar a rinoplastia como uma opção para melhorar a sua imagem pessoal.









Scheibel também enfatiza a mudança cultural em relação à aceitação dos procedimentos estéticos entre os homens . "A sociedade está cada vez mais tolerante em relação aos homens que buscam tratamentos estéticos. Isso cria um ambiente onde eles se sentem mais à vontade para discutir suas preocupações estéticas e procurar ajuda profissional."