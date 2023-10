683

Muitas pessoas se sentem incomodadas com a forma natural do seu nariz. Percebem que há desarmonia e gostariam de mudar isso





A rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais procuradas em todo o mundo. Segundo pesquisa, divulgada em setembro de 2023, pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps). O mesmo levantamento apontou que pessoas entre 18 a 34 anos são quem mais buscam pelo procedimento estético.

Para o cirurgião plástico Sérgio Furtado, ainda que as pessoas sintam receio, a recuperação pós-rinoplastia é considerada relativamente simples. Porém, ele alerta que alguns fatores - como a exposição ao sol, podem causar problemas e prejudicar os resultados finais da cirurgia.

Em entrevista, Furtado esclarece algumas dúvidas comuns aos pacientes e aponta os motivos que podem danificar a rinoplastia.

Sérgio, por que a exposição ao sol pode prejudicar a rinoplastia?

Quais outros fatores podem causar prejuízos ao resultado final?

Não seguir os cuidados de limpeza necessários; não seguir as orientações com relação ao repouso; não se alimentar ou dormir bem; realizar esforços desnecessários; não manter o controle de doenças como diabetes. E, de preferência, não fumar. E tudo que possa, de alguma forma, reduzir a imunidade do paciente.

Quais cuidados o paciente deve ter?

Alguns cuidados no pós-operatório são fundamentais para evitar alguns problemas cicatriciais desnecessários:



Manter uma boa hidratação ; fazer compressas frias periodicamente; dormir com a cabeça elevada. E, principalmente, não mexer no curativo, pois a retirada dele é feita na consulta de revisão, sete dias após a cirurgia.%u2800

Qual o tempo de recuperação após a rinoplastia?

A recuperação da rinoplastia é um processo relativamente simples. Nos primeiros dias, pode haver uma sensação de entupimento nasal, pois ocorre um leve inchaço na parte interna e externa do nariz. Geralmente, os pacientes podem retornar ao trabalho entre sete e 15 dias após o procedimento, sendo permitido realizar tarefas rotineiras.





Para exercícios físicos leves, que não envolvam riscos de trauma, recomenda-se o retorno após quatro semanas.%u2800No caso de atividades pesadas, que envolvam riscos de trauma nasal, recomendamos que sejam evitadas por, pelo menos, três meses.%u2800

Qual conselho você daria para quem deseja realizar uma rinoplastia?

Recebo muitos relatos de pessoas que recuperaram sua autoestima, melhoraram a postura e autoconfiança após a cirurgia de rinoplastia. Quando algo em nós não nos agrada, nos sentimos incomodados e sonhamos em ser diferentes. É como se todo o contexto da nossa vida girasse em torno daquela insatisfação. %u2800

Muitas pessoas se sentem incomodadas com a forma natural do seu nariz. Percebem que há desarmonia e gostariam de mudar isso. Outras já passaram pela rinoplastia, mas seus resultados não foram tão satisfatórios. Às vezes temem passar por uma segunda rinoplastia por medo de ficar ainda pior, mas com a escolha do profissional certo, você pode alcançar o resultado dos seus sonhos.%u2800