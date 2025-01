Por que o ovo é o segredo de influenciadoras fitness e atletas de elite?

O ovo, amplamente reconhecido como um superalimento, vem conquistando cada vez mais espaço nas dietas de influenciadoras fitness, atletas e entusiastas da alimentação saudável. Gracyanne Barbosa, Virginia Fonseca e o nadador César Cielo estão entre os nomes que têm promovido o ovo como uma escolha estratégica para o bem-estar e melhora da performance.

Conhecida por sua rotina intensa de treinos e dedicação ao estilo de vida fitness, Gracyanne Barbosa impressionou seus seguidores ao revelar que consumia até 40 ovos por dia, enfatizando os benefícios desse alimento para manter sua energia e alcançar seus objetivos físicos. “Eu amo de verdade e até sinto falta quando não tem em alguma alimentação, são oito ovos por refeição”, disse durante uma entrevista para a Glamour, em 2023.

Virginia Fonseca, também influenciadora e adepta de uma alimentação equilibrada, utiliza o ovo como base para uma dieta rica em proteínas. Seu foco é o ganho de massa muscular, e o alimento é um de seus aliados na busca por resultados consistentes e saudáveis.

Um superalimento

A nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB), explica os inúmeros benefícios nutricionais do alimento e ressalta a importância do consumo adaptado às necessidades individuais.

O ovo é um alimento completo e versátil. Uma unidade possui cerca de 70 calorias, 6g de proteína de alta qualidade e todos os aminoácidos essenciais. Além disso, é rico em gorduras saudáveis, vitaminas do complexo B, minerais e carotenoides, que promovem a saúde ocular e o fortalecimento do sistema imunológico.

“O ovo é prático, acessível e extremamente nutritivo. Sua composição ajuda a proporcionar saciedade e a manter os níveis de glicose estáveis, benefícios que são fundamentais para o controle de peso e a prevenção de doenças metabólicas”, explica Lúcia.

Contudo, apesar dos inúmeros benefícios, a especialista reforça que o consumo deve ser individualizado e supervisionado. “Cada pessoa tem necessidades nutricionais únicas, que dependem de fatores como idade, composição corporal, objetivos e nível de atividade física. O acompanhamento profissional é essencial para garantir uma alimentação equilibrada e segura”, afirma.

Para os adeptos de dietas proteicas, como as de Gracyanne e Virgínia, Lúcia alerta para a importância da variação alimentar. “Embora o ovo seja uma excelente opção, é fundamental incluir frutas, legumes, grãos integrais e fontes diversas de nutrientes para uma dieta completa e equilibrada.”