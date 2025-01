Qual o risco de consumir muito açúcar no dia a dia?

O consumo excessivo de açúcar está associado a uma série de problemas de saúde, como ganho de peso, inflamações, cáries, e risco aumentado de diabetes tipo 2.

Por outro lado, as estimativas de consumo de açúcar estão diminuindo no mundo. A Organização Internacional do Açúcar (OIA) afirma que o consumo global em 2024/25 foi revisado para baixo, de 182,87 milhões para 181,58 milhões.

"Reduzir a ingestão de açúcar pode parecer desafiador, especialmente com tantos alimentos industrializados e opções prontas no mercado, mas com algumas mudanças simples é possível adotar uma rotina alimentar mais equilibrada e saudável", diz nutricionista Priscila Gontijo, coordenadora do Science Hub da Puravida.

Segundo Priscila, o açúcar em excesso sobrecarrega o organismo, mas, quando ajustamos a dieta de forma consciente, é possível perceber mais disposição, melhor humor e até mesmo um paladar mais apurado.

Confira dicas práticas da nutricionista para reduzir o açúcar no cotidiano:

Adoçar de forma natural pode ser uma solução mais saudável e igualmente saborosa azerbaijan_stockers/ FreePik

Evite açúcares ocultos nos alimentos industrializados, pois muitos produtos que parecem saudáveis, como molhos prontos, iogurtes com sabor e barrinhas de cereais contêm grandes quantidades de açúcar adicionado. Leia os rótulos e prefira opções naturais ou com menos de 5 g de açúcar por porção.

Adoçar de forma natural, substituindo o açúcar refinado por adoçantes naturais ou frutas, pode ser uma solução mais saudável e igualmente saborosa. Mel puro, tâmaras ou açúcar de coco (em quantidades moderadas).

Cuidado com bebidas adoçadas, como café, chás e smoothies: são fontes significativas de açúcar na dieta. Adapte o paladar gradualmente, reduzindo a quantidade de açúcar ou adoçantes até acostumar-se ao sabor mais natural.

Invista em suplementação para controlar a vontade de doces. Sendo que o magnésio é importante para o equilíbrio do sistema nervoso, ajudando a reduzir a compulsão por doces.



“A suplementação pode ser uma aliada no controle da compulsão por açúcar, mas deve ser feita com acompanhamento profissional. Vale também reeducar o paladar, pois com o tempo você perceberá que alimentos menos doces se tornam mais agradáveis, e a necessidade de adoçar tudo desaparece”, reforça Priscila.

