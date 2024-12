Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), publicado no "Journal of Periodontology", apontou que manter uma dieta rica em alimentos pró-inflamatórios eleva o risco de inflamação gengival. A pesquisa reforça a importância de uma alimentação equilibrada, especialmente no verão, quando o consumo de alimentos como sorvetes, refrigerantes e frutas cítricas aumenta. Esses alimentos, ricos em açúcares e ácidos, podem contribuir para a inflamação gengival e o desenvolvimento de doenças periodontais.

De acordo com Sandra Chagas, dentista biológica especialista em saúde integrativa, a saúde bucal impacta diretamente na qualidade de vida e na autoconfiança. E, caso não tratada adequadamente, a inflamação da gengiva pode progredir para a periodontite, um quadro severo da infecção, e até mesmo perda dos dentes.

Além disso, ela ressalta que a saúde bucal é um componente integral na saúde geral. “O diagnóstico e tratamento precoces das doenças periodontais não apenas preservam dentes e gengivas, mas também reduzem os riscos de complicações sistêmicas potencialmente graves”, diz Sandra.

No entanto, as doenças periodontais vão muito além de problemas dentários podendo afetar significativamente a saúde geral do corpo. A dentista diz que essa relação da periodontite com outras condições sistêmicas é amplamente documentada.

Doenças periodontais

As bactérias presentes nas infecções periodontais podem entrar na corrente sanguínea, espalhando-se para outras partes do corpo. A periodontite libera citocinas inflamatórias, como IL-6 e TNF-, que contribuem para processos inflamatórios em tecidos e órgãos distantes, podendo gerar uma série de doenças, como problemas no coração, problemas pulmonares, demência, disfunção erétil entre outros.

“As bactérias contidas na boca, facilmente podem ir para a corrente sanguínea, de forma a fazer com que as placas bacterianas sejam deslocadas para suas artérias e cheguem a várias partes do corpo. Se chegarem ao coração, podem causar aterosclerose; nos pulmões, pneumonia; no cérebro, demência”, explica a especialista.

Prevenção

A dentista recomenda idas frequentes a dentistas biológicos e integrativos, de preferência, pois eles vão trabalhar não só a boca em si, mas o paciente como um todo. Além disso, um passo importante é manter a higiene adequada dos dentes, com escovação pelo menos duas vezes ao dia e o uso de fio dental sempre. O ideal é evitar alimentos e bebidas açucaradas, mantendo sempre uma dieta saudável.

