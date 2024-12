Com as altíssimas temperaturas em Minas Gerais dos últimos dias, não é incomum reclamar de sensação de cansaço, tontura e desidratação. Essa é uma consequência da resposta natural do corpo para regular a temperatura interna. Algumas pessoas se sentam mal com o calor, apresentando sintomas como tontura, náusea e sensação de desmaio.

"A tontura é definida como uma distorção da percepção espacial do seu corpo ou do ambiente, então a pessoa pode sentir que o ambiente está girando, instabilidade, sensação de cabeça 'zonza' ou que ela está prestes a cair ou desmaiar. Embora, em alguns casos, a tontura possa estar associada a problemas mais sérios, como alterações no sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo nosso equilíbrio, muitas situações corriqueiras, como o calor excessivo, também podem causar tontura por alterações na pressão arterial e desidratação”, explica a otoneurologista Nathália Prudêncio, especialista em tontura e zumbido.



A especialista explica que isso acontece especialmente em condições de calor intenso ou prolongado, quando o corpo tem dificuldade em compensar a alta temperatura do ambiente. Essa regulação natural da temperatura corporal é chamada de termorregulação e ela é controlada por uma pequena região do encéfalo conhecida como hipotálamo. Ou seja, quando a temperatura corporal aumenta, o organismo responde com a vasodilatação, que favorece a diminuição da pressão arterial, ao mesmo tempo que aumenta a produção de suor para resfriar o corpo.

“Enquanto o aumento na sudorese pode levar à desidratação, especialmente se a ingestão de líquidos não for suficiente para repor o que é perdido com o suor, a vasodilatação pode causar uma queda na pressão arterial, fazendo com que o cérebro receba menos sangue e oxigênio temporariamente. As duas reações podem estar associadas a episódios de tontura. Por isso que dias muito quentes e ambientes abafados podem provocar tontura”, explica Nathália.





Situações de calor extremo, prolongado ou acompanhado de uma secura maior podem tornar esses efeitos ainda mais intensos, podendo levar a problemas mais graves, como desidratação, exaustão térmica e desmaios.

Mas existem alguns cuidados que podem ajudar. O primeiro deles é buscar um ambiente mais fresco para se sentar. “Pode ser um local com sombra ou um espaço mais ventilado. Ambientes mais frescos ajudam a estabilizar a temperatura do corpo, evitando que o calor excessivo sobrecarregue seu sistema de termorregulação: à medida que você se resfria, o corpo tem mais facilidade de manter o equilíbrio, e a tontura tende a diminuir”, sugere a otoneurologista.

A especialista também sugere usar acessórios, como leques, ventiladores e ar-condicionado - que podem ser de grande ajuda para aliviar o calor e, consequentemente, a tontura. Leques e ventiladores, por exemplo, aumentam o fluxo de ar e a evaporação do suor, refrescando o corpo. Já o o ar-condicionado mantém o ambiente resfriado, mesmo que o exterior esteja mais quente. "Essas práticas mantêm o ambiente ventilado e reduzem a sensação de abafamento, aliviando e prevenindo a tontura por causa do calor”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Vale destacar que a atenção deve ser redobrada com a hidratação. “Quando o corpo perde líquidos através do suor e não repõe adequadamente, a circulação sanguínea diminui e o equilíbrio eletrolítico fica comprometido. Então consumir mais líquido em dias quentes e ambientes mais abafados ajuda a prevenir a tontura”, explica. “Bebidas isotônicas, ou seja, que contêm eletrólitos para ajudar a restaurar o volume sanguíneo e a regular o equilíbrio eletrolítico, também podem colaborar, diminuindo a possibilidade de desidratação”, informa Nathália.