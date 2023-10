683

Manter-se hidratado é essencial em qualquer época do ano. No entanto, com as ondas de calor desde o inverno, é necessário redobrar a atenção sobre a quantidade de líquido ingerido diariamente. Belo Horizonte chegou a bater o record de temperatura, 38°C no início da primavera. Na sede de diminuir o calor e o suor que escorre pelo rosto, alguns escolhem consumir refrigerantes, bebidas alcoólicas e sucos prontos. A escolha pode até refrescar, porém, pode prejudicar a saúde.









Ela diz que essas bebidas são maléficas para o processo de hidratação, além de fomentadores da desidratação e de doenças gastrointestinais e hepáticas. A especialista ainda alerta para o consumo excessivo de álcool - substância psicoativa. ”Seu consumo excessivo pode afetar negativamente a saúde mental, contribuindo para depressão, ansiedade e outros problemas emocionais”, acrescenta.





Escolha bem os alimentos









Médico dá dicas para amenizar desconfortos do calor e baixa umidade do ar

Patrícia Santiago recomenda outros cuidados, agora, com a alimentação. Alimentos ricos em gordura podem aumentar o desconforto durante as ondas de calor. "Reduza o consumo de frituras, alimentos processados e carnes gordurosas. Eles podem sobrecarregar o sistema digestivo e aumentar a sensação de calor." Controle o consumo de sal: em excesso pode levar à retenção de líquidos. Evite alimentos muito salgados, como fast food e salgadinhos, e opte por temperos naturais para dar sabor às suas refeições. Aproveite os horários mais frescos. "Tente fazer refeições maiores durante as horas mais frescas do dia, como o café da manhã e o jantar. Isso ajuda a evitar o calor excessivo durante a digestão", explica Patrícia Santiago.

COM E SEM GÁS





Para além desses cuidados, vale a hidratação com frutas com alto teor de água, coquetéis sem álcool e água gaseificada. A água com gás e a água sem gás são hidratantes, mas existem algumas diferenças, como explica Patrícia: ”A água com gás pode levar a uma distensão abdominal temporária em algumas pessoas devido à ingestão de gás, ou apresentar desconforto em pacientes que têm problemas respiratórios como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica”.





Além disso, ela indica que o consumo seja moderado já que pode levar ao inchaço e flatulência - sendo que em crianças pequenas e bebês a ingestão deve ser evitada a fim de evitar o aumento da saciedade e do desconforto abdominal.





Cada estação do ano favorece um grupo seleto de frutas, hortaliças e legumes. Saber quais produtos consumir na primavera não só contribui em uma alimentação variada, mas também econômica. Para fazer bom uso das frutas da estação, Patrícia recomenda: morangos, manga, melancia, abacaxi, kiwi, laranja, cereja, pêssego e nectarina para preparação de sucos, saladas de frutas, sorvetes, picolés, smoothie - tudo para se refrescar. O alerta fica apenas para a higienização, o qual ela orienta: “lembre-se de lavar bem as frutas antes de consumi-las e aproveitar ao máximo a variedade de sabores e cores que a primavera oferece.”





Para além das frutas da estação, há também as frutas clássicas para bebidas geladas que podem ser incorporadas com a preferência pessoal de cada um. Desde gengibre, limão e melancia, a pós graduada em nutrologia recomenda bebidas refrescantes com hortelã, pepino, limão, abacaxi. “As possibilidades são praticamente infinitas. Lembre-se de ajustar a quantidade de cada ingrediente para atender ao seu gosto pessoal”, comenta.





Hidrate-se





Tem dificuldade de se hidratar?

Confira essas dicas:





Água saborizada: Prepare infusões de água com pedaços de frutas frescas (como limão, laranja, morangos) e ervas (como hortelã, alecrim ou menta). A água aromatizada pode ser mais atraente para algumas pessoas.





Água de coco: A água de coco é uma opção naturalmente doce e rica em eletrólitos, o que a torna uma alternativa hidratante à água comum.





Horários estratégicos: Estabeleça horários específicos para beber água ao longo do dia, como um copo de água ao acordar, antes das refeições e antes de dormir. Isso pode criar um hábito de hidratação.





Aplicativos: Utilize aplicativos de lembrete para ajudar a lembrar de beber água regularmente. Eles podem enviar notificações em intervalos definidos.





Temperatura: Algumas pessoas preferem água gelada, enquanto outras preferem água em temperatura ambiente. Escolha a temperatura que seja mais agradável para você.









QUAL QUANTIDADE DE ÁGUA DEVO BEBER?





O ideal é no mínimo 30ml/kg/peso.





O cálculo: peso x 30 = quantidade de água (ml)





Exemplo: uma pessoa de 70kg deve tomar pelo menos 2100ml ou 2,1 litros de água ao dia