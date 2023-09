683

A hidratação adequada desempenha um papel fundamental na proteção contra os efeitos adversos do calor excessivo Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Uma onda de calor extremo ganha o país e também incomoda os belo-horizontinos. Nessa segunda-feira (25/9), os termômetros foram aos 38,6ºC, até então o dia mais quente da história da cidade. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar podem criar condições desafiadoras para o corpo humano, aumentando o risco de desidratação e outros problemas de saúde relacionados ao calor. Neste contexto, a hidratação adequada desempenha um papel fundamental na proteção contra os efeitos adversos do calor excessivo.





"Todos devem beber muita água e manter o corpo constantemente hidratado, investir em uma alimentação balanceada com muitas frutas, verduras e legumes para garantir que o organismo tenha as vitaminas necessárias para enfrentar o calor", explica o nutricionista Thiago Cunha Leandro Guieiro/Divulgação

O nutricionista Thiago Cunha, sócio da Clínica Be Light, especialista em performance, emagrecimento e longevidade, alerta para alguns cuidados que se deve ter em meio as altas temperaturas. "A hidratação é primordial nesses períodos. Todos devem beber muita água e manter o corpo constantemente hidratado, investir em uma alimentação balanceada com muitas frutas, verduras e legumes para garantir que o organismo tenha as vitaminas necessárias para enfrentar o calor", explica.Ele destaca ainda que o processo de desidratação pode ser rápido e silencioso. "Devemos atentos a pequenos sinais do nosso corpo, mal-estar, fraqueza, sonolência, boca seca, pele ressecada, dores de cabeça e até enjoos", alerta.O profissional salienta que em dias muitos quentes pode-se ter perda de apetite e menos paladar para determinados alimentos. Ele destaca quais os melhores alimentos para se refrescar e se manter hidratado durante o calor. "No calor, devemos abusar dos alimentos com boa quantidade líquidos e por outro lado evitar o consumo de alimentos pesados e gordurosos. As frutas são grandes aliadas nesses dias, como por exemplo aquelas ricas em água como a melancia, abacaxi, laranja, melão e tangerina", afirma.Ele explica que esses alimentos, além de possuír uma grande quantidade de água em sua composição, também são fontes de vitamina C, um nutriente essencial para o corpo humano, responsável por diversas funções importantes, como o fortalecimento do sistema imunológico.Ainda no grupo das frutas, a banana e a uva têm papel importante, pois são excelentes fontes de potássio. "Lembrando que no suor perdemos mais do que líquidos, por isso a importância na reposição de alguns sais minerais. A água de coco, além de refrescante, atua de forma muito significativa nessa reposição", destaca.O consumo de verduras e legumes também é indicado nos dias mais quentes, já que muitos são compostos em boa parte de água. "Optar por uma alimentação mais leve e refrescante pode ajudar de forma significativa nesse período. As saladas são muito convidativas nos dias mais quentes. Podemos destacar o consumo do tomate, alface, pepino, pimentão, além da beterraba e da cenoura. As carnes brancas também são importantes", indica.Thiago dá uma dica para quem quer se manter bem hidratado. "Podemos fazer uma conta simples para saber se estamos com um consumo adequado de água. Um indivíduo saudável deve consumir algo em torno de 30ml de água por quilo de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 60kg deve ingerir por volta de 2 litros de água por dia, mas atenção em dias muito quentes, quando esse consumo pode chegar em até 40ml por quilo", aponta o profissional.