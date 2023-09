683

Em caso de dores de cabeça, tontura, náusea, pele quente e seca, pulso rápido e temperatura elevada, a recomendação é buscar imediatamente um local fresco e ventilado Freepik

Nos últimos dias, uma onda de calor escaldante tem atingido Belo Horizonte e o país como um todo. Os termômetros registram temperaturas surpreendentemente altas para o período - nesta segunda-feira (25/9), na capital mineira, a temperatura máxima beirou os 38ºC. A população deve estar alerta, já que, além do desconforto, o calor extremo traz impactos significativos à saúde. Algumas mudanças podem acontecer no organismo e é preciso atenção, ainda mais entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com condições médicas crônicas.





"Fique atento especialmente a crianças e idosos, que tem maior risco de insolação. Em caso de dores de cabeça, tontura, náusea, pele quente e seca, pulso rápido e temperatura elevada, busque imediatamente um local fresco e ventilado, inicie hidratação, utilize panos molhados na nuca e nos punhos e observe os próximos minutos. Se não houver melhora, busque atendimento médico imediato", orienta o clínico geral e coordenador de saúde no laboratório Hermes Pardini, Carlos Rodrigues Alencar.- Espalhar panos ou baldes com água em ambientes da casa, principalmente no quarto, ao dormir, ou utilizar umidificadores de ar- Evitar grandes aglomerações- Evitar carpetes ou cortinas que acumulem poeira- Evitar roupas e cobertores de lã ou com pelos- Evitar exposição prolongada à ambientes com ar condicionado- Manter a casa higienizada, arejada e ensolarada- Lavar nariz e olhos com soro fisiológico algumas vezes ao dia- Trocar comidas com muito sal ou condimentos por alimentos mais saudáveis- Evitar exercícios físicos entre 10h e 17h- Manter os exames e as vacinas em dia